\n\n
Сейчас в Брянске О проекте Персональные данные Правовая информация Рекламодателям
Go32
Происшествия

Мотоциклиста брянский суд отправил в колонию за повторное пьяное вождение

2026, 08 апреля 17:35
Источник фото

Мотоциклиста брянский суд отправил в колонию за повторное пьяное вождение. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

 

Брянский суд вынес приговор по уголовному делу о повторном управлении мотоциклом водителем в состоянии опьянения. На скамье подсудимых оказался 36-летний житель Новозыбкова.

Фигуранта за рулём мотоцикла KAWASAKI на улице Коммунистической в Новозыбкове остановили сотрудники дорожно-патрульной службы. Мужчина оказался нетрезв. Ранее он уже не раз нарушал аналогичным образом закон и даже привлекался к уголовной ответственности.

Суд приговорил виновного к году и одному месяцу в колонии строгого режима. На 3 года и 8 месяцев он лишен права управления транспортными средствами. Мотоцикл конфискован и обращён в доход государства. Решение не вступило в законную силу.

Метки:
Подписывайтесь на ГОРОД32 в MAX

Самое читаемое

Рубрики

Популярные теги

Брянская область (14769) брянск (6895) ДТП (2717) ГИБДД (2260) прокуратура (2077) уголовное дело (2032) Александр Богомаз (1949) суд (1787) авария (1647) мчс (1519) коронавирус (1272) умвд (1056)