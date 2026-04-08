Мотоциклиста брянский суд отправил в колонию за повторное пьяное вождение

2026, 08 апреля 17:35

Мотоциклиста брянский суд отправил в колонию за повторное пьяное вождение. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Брянский суд вынес приговор по уголовному делу о повторном управлении мотоциклом водителем в состоянии опьянения. На скамье подсудимых оказался 36-летний житель Новозыбкова.

Фигуранта за рулём мотоцикла KAWASAKI на улице Коммунистической в Новозыбкове остановили сотрудники дорожно-патрульной службы. Мужчина оказался нетрезв. Ранее он уже не раз нарушал аналогичным образом закон и даже привлекался к уголовной ответственности.

Суд приговорил виновного к году и одному месяцу в колонии строгого режима. На 3 года и 8 месяцев он лишен права управления транспортными средствами. Мотоцикл конфискован и обращён в доход государства. Решение не вступило в законную силу.