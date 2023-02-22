Мужчина и подросток получили травмы в ДТП на трассе в Почепском районе

Водитель и 15-летний мальчик получили травмы в аварии на трассе в Почепском районе. Подробности вчерашнего происшествия сообщили в региональной Госавтоинспекции.

Авария произошла на 5 км автодороги «Брянск-Новозыбков-Погар» в Почепском районе. 60-летний водитель на «УАЗ-236021» не справился с управлением. Машина съехала в кювет и врезалась в дерево.

Водитель с различными травмами попал в больницу. Его 15-летний пассажир получил закрытый перелом ключицы.

Полиция проводит проверку по факту аварии.