Мужчина и подросток получили травмы в ДТП на трассе в Почепском районе
Водитель и 15-летний мальчик получили травмы в аварии на трассе в Почепском районе. Подробности вчерашнего происшествия сообщили в региональной Госавтоинспекции.
Авария произошла на 5 км автодороги «Брянск-Новозыбков-Погар» в Почепском районе. 60-летний водитель на «УАЗ-236021» не справился с управлением. Машина съехала в кювет и врезалась в дерево.
Водитель с различными травмами попал в больницу. Его 15-летний пассажир получил закрытый перелом ключицы.
Полиция проводит проверку по факту аварии.
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