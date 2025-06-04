Мужчина и женщина погибли на пожаре в деревне Дубровка

Брянские следователи возбудили уголовное дело по факту гибели мужчины и женщины на пожаре в деревне Дубровка. Об этом сообщили в региональном следственном комитете.

Накануне поздним вечером в оперативную дежурную смену спасательного ведомства поступила информация о пожаре в деревне Дубровка.На улице Дубровская. загорелся частный жилой дом.

Огонь тушили две пожарные автоцистерны. Спасатели обнаружили в доме тела 78-летней женщины и 57-летнего мужчины.

Брянские следователи возбудили уголовное дело по факту гибели двух человек. Предварительной причиной возгорания могло быть курение в помещении.