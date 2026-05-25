2026, 25 мая 08:04

Водителя мотоцикла с признаками опьянения задержали инспекторы в Новозыбковском округе. Об этом сообщили в региональном ГИБДД.

Глубокой ночью 19 мая сотрудники Госавтоинспекции в селе Замишево остановили мотоцикл. У 23-летнего мужчины за рулём были признаки алкогольного опьянения. Проходить медицинское освидетельствование он отказался. Также ранее мужчина уже был лишён права управления транспортными средствами.

Мотоцикл отправили на штрафстоянку. На нарушителя инспекторы составили несколько административных материалов.