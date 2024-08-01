Мужчина и женщина погибли на пожаре в Клетнянском районе

Мужчина и женщина погибли на пожаре в жилом доме в Клетнянском районе. О происшествии сообщили в региональном МЧС.

Накануне в спасательное ведомство поступила информация о пожаре в Клетнянском районе. В посёлке Мирный на улице Школьная загорелся частный жилой дом. На вызов прибыли три автоцистерны. Несколько часов спасатели тушили пожар.

В огне погибли мужчина и женщина. Причину пожара выясняют эксперты.