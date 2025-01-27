Мужчина и женщина пострадали на пожаре в Брянске
Мужчина и женщина отравились угарным газом в Брянске. Об этом сообщили в региональном МЧС.
26 января в спасательное ведомство поступила информация о пожаре в Брянске. На улице Софьи Перовской загорелась квартира в многоэтажном доме.
На происшествие прибыли три пожарные автоцистерны и автолестница, а также служба пожаротушения регионального управления МЧС. Спасатели эвакуировали 11 жильцов. Четырёх человек вытащили из дома с помощью специальных устройств.
Мужчина и женщина отравились угарным газом. Их доставили в больницу.
Причин ЧП предстоит выяснить экспертам.
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