Мужчина и женщина пострадали на пожаре в Брянске

Мужчина и женщина отравились угарным газом в Брянске. Об этом сообщили в региональном МЧС.

26 января в спасательное ведомство поступила информация о пожаре в Брянске. На улице Софьи Перовской загорелась квартира в многоэтажном доме.

На происшествие прибыли три пожарные автоцистерны и автолестница, а также служба пожаротушения регионального управления МЧС. Спасатели эвакуировали 11 жильцов. Четырёх человек вытащили из дома с помощью специальных устройств.

Мужчина и женщина отравились угарным газом. Их доставили в больницу.

Причин ЧП предстоит выяснить экспертам.