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Криминал

Подозреваемого в краже алкоголя из магазина задержали брянские полицейские

2026, 08 сентября 11:36
Подозреваемого в краже алкоголя из магазина задержали брянские полицейские
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Подозреваемого в краже алкоголя из магазина задержали брянские полицейские. Об этом сообщили в региональном УМВД. 

 

В полицию обратился представитель сетевого магазина в Советском районе Брянска. При просмотре архивных видеозаписей с камер наблюдения сотрудники выявили факт кражи нескольких бутылок коньяка. Ущерб составил почти 2000 рублей.

Сотрудниками патрульно-постовой службы полиции задержали подозреваемого в краже. 45-летний уроженец Брянского района ранее уже был судим. Мужчина пояснил стражам порядка, что похищенный алкоголь он выпил.

Возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Фигуранту предъявлено обвинение. Он проверяется на причастность к совершению аналогичных преступлений.

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