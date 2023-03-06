Мужчина погиб на пожаре в Карачеве

Мужчина погиб на пожаре в многоквартирном доме в Карачеве. Об этом сообщили в региональном МЧС.

Сообщение о возгорании на улице Ленина в городе Карачеве поступило в спасательное ведомство около часа ночи. Пожар произошел в четырехэтажном доме. Там горела квартира на третьем этаже.

Из дома спасатели эвакуировали 15 жильцов. Два пожарных расчета справились с огнём за полчаса. Одного мужчину спасти не удалось.

Причину пожара установят эксперты.