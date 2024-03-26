Мужчина погиб на пожаре в Карачевском районе
Пожилой мужчина погиб на пожаре в жилом доме в Карачевском районе. Об этом сообщили в региональном МЧС.
Ночью 26 марта в спасательное ведомство поступила информация о пожаре в деревне Мальтина Карачевского района. На улице Привокзальная загорелся частный жилой дом. Огонь тушили спасатели на трёх пожарных автоцистернах.
на происшествии погиб пожилой хозяин дома. Причину происшествия выясняют эксперты.
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