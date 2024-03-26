Мужчина погиб на пожаре в Карачевском районе

Пожилой мужчина погиб на пожаре в жилом доме в Карачевском районе. Об этом сообщили в региональном МЧС.

Ночью 26 марта в спасательное ведомство поступила информация о пожаре в деревне Мальтина Карачевского района. На улице Привокзальная загорелся частный жилой дом. Огонь тушили спасатели на трёх пожарных автоцистернах.

на происшествии погиб пожилой хозяин дома. Причину происшествия выясняют эксперты.