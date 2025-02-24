Мужчина погиб на пожаре в многоэтажке в Брянске утром. Об этом сообщили в региональном МЧС.

Ранним утром 24 февраля в спасательное ведомство поступила информация о пожаре в Володарском районе Брянска. В многоэтажном доме на улице Профсоюзов загорелась квартира.

На вызов быстро приехали четыре пожарные автоцистерны и служба пожаротушения Главного управления МЧС. Спасатели эвакуировали из дома 17 жильцов. Пожарные быстро потушили огонь. Проживающий в квартире мужчина погиб.

Причина пожара устанавливают следователи.