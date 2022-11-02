Мужчина погиб под колёсами иномарки на брянской трассе
33-летний пешеход получил смертельные травмы в ДТП в Брянском районе. Об этом сообщили в региональном Госавтоинспекции.
Авария произошла на 46 км автодороги «Обход г. Брянска» в Брянском районе. 55-летний водитель Hyundai Creta сбил 33-летнего пешехода. Мужчина переходил проезжую часть в неположенном месте.
От полученных травм пешеход умер на месте. Он был одет в тёмную одежду без световозвращающих элементов.
Полицейские проводят проверку по факту аварии.
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