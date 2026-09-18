Легендарные спортсмены провели встречу с молодёжью в Брянске

2026, 18 сентября 18:36

Легендарные спортсмены провели встречу с молодёжью в Брянске. Об этом сообщили в соцсетях профильного департамента.

17 сентября в Брянскую область приехали приняла легенды мирового спорта. Во Дворце единоборств имени Артёма Осипенко они встретились с юными спортсменами.

С молодёжью пообщались заслуженный мастер спорта России, борец вольного стиля, олимпийский чемпион, двукратный чемпион мира и шестикратный чемпион Европы Давид Мусульбес, двукратная олимпийская чемпионка в командном первенстве по спортивной гимнастике, двукратная чемпионка мира в командном первенстве Лидия Иванова, заслуженный мастер спорта СССР, Олимпийский чемпион по спортивной борьбе, Чемпион мира, трёхкратный чемпион Европы Михаил Мамиашвили, четырёхкратный олимпийский чемпион по плаванию, четырёхкратный чемпион мира, пятикратный чемпион Европы Владимир Сальников, победитель четырех Олимпиад, 11- кратный чемпион мира, 19-кратный чемпион СССР и обладатель титулов «Мистер биатлон» и «Лучший биатлонист ХХ века» Александр Тихонов. Легендарные спортсмены ответили на вопросы ребят и раздали автографы.