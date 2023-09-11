Мужчина погиб в ДТП на трассе в Выгоничском районе

54-летний водитель погиб, а 33-летний пассажир повредил голову в ДТП на трассе в Выгоничском районе. О происшествии сообщили в региональной Госавтоинспекции.

На 38 км автодороги «Брянск-Новозыбков-граница с Республикой Беларусь» в Выгоничском районе произошл аврия. 53-летний водитель на Peugeot Boxer при обгоне выехал на встречную полосу и столкнулся с Ford Mondeo.

54-летний водитель Ford от полученных травм умер на месте. 33-летний пассажир этого автомобиля с переломами и черепно-мозговой травмой был госпитализирован.

Полиция устанавливает обстоятельства аварии.