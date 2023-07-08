Мужчина погиб в ДТП на трассе в Выгоничском районе

71-летний мужчина погиб в ДТП с двумя легковушка и на трассе в Выгоничском районе. О происшествии сообщили в региональной Госавтоинспекции.

Авария произошла на 41 км автомобильной дороги федерального значения «Брянск-Новозыбков-граница с республикой Белоруссия» в Выгоничском районе. 63-летний водитель на Suzuki GRAND VITARA выехал на встречную полосу. Легковушка столкнулась с KIA RIO.

71-летний водитель KIA от полученных травм умер на месте. 63-летнюю пассажирку KIA и водителя Suzuki госпитализировали.

Инспекторы предполагаю, что автомобилист из Suzuki заснул за рулем. По факту происшествия проводят проверку полицейские.