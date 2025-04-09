Мужчина получил ожоги на пожаре в Брянске

Молодой мужчина получил ожоги рук на пожаре в многоэтажке Брянска. Об этом сообщили в городской администрации.

Минувшей ночью около полуночи в спасательное ведомство поступила информация о пожаре в Бежицком районе Брянска. Квартира загорелась в пятиэтажном доме на улице Маяковского.

На вызов приехали пять пожарных расчётов и служба пожаротушения Главного управления МЧС. Из подъезда спасатели эвакуировали 10 человек.

Огонь вспыхнул в комнате в квартире на втором этаже. За полчаса спасатели ликвидировали возгорание.

На пожаре 25-летний жилец получил ожоги рук и лица. Мужчину госпитализировали. В причинах ЧП разберутся эксперты.