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Мужчина получил ожоги на пожаре в Брянске

2025, 09 апреля 14:39 Происшествия
Мужчина получил ожоги на пожаре в Брянске
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Молодой мужчина получил ожоги рук на пожаре в многоэтажке Брянска. Об этом сообщили в городской администрации.

 

Минувшей ночью около полуночи в спасательное ведомство поступила информация о пожаре в Бежицком районе Брянска. Квартира загорелась в пятиэтажном доме на улице Маяковского.

На вызов приехали пять пожарных расчётов и служба пожаротушения Главного управления МЧС. Из подъезда спасатели эвакуировали 10 человек.

Огонь вспыхнул в комнате в квартире на втором этаже. За полчаса спасатели ликвидировали возгорание.

На пожаре 25-летний жилец получил ожоги рук и лица. Мужчину госпитализировали. В причинах ЧП разберутся эксперты.

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