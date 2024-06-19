Мужчина попал в аварию на электросамокате в парке Брянска

Мужчина повредил голову и сломал ногу, упав с электросамоката в парке Брянска. Об этом сообщили в городском отделе ГИБДД.

В Центральном парке культуры и отдыха имени 1000-летия Брянска произошла авария. 39-летний мужчина не справился с управлением МТС ЮРЕНТ Ninebot G30. При падении водитель получил травму головы и сломал бедро. Пострадавшего госпитализировали.

В обстоятельствах аварии разбираются сотрудники полиции.