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Мужчина попал в больницу после аварии в Комаричах

2024, 19 апреля 09:00 Происшествия
Мужчина попал в больницу после аварии в Комаричах
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32-летний пассажир мотоцикла попал в больницу после аварии в Комаричах. Об этом сообщили в региональной Госавтоинспекции. 

Авария произошла на улице Кирова в посёлке Комаричи. 29-летний водитель не справился с управлением мотоцикла «Урал». Двухколёсный транспорт опрокинулся.  32-летний пассажир с тяжелыми травмами головы попал в нейрохирургическое отделение. Водитель с места происшествия скрылся. 

Полиция проводит проверку.

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