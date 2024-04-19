Мужчина попал в больницу после аварии в Комаричах

32-летний пассажир мотоцикла попал в больницу после аварии в Комаричах. Об этом сообщили в региональной Госавтоинспекции.

Авария произошла на улице Кирова в посёлке Комаричи. 29-летний водитель не справился с управлением мотоцикла «Урал». Двухколёсный транспорт опрокинулся. 32-летний пассажир с тяжелыми травмами головы попал в нейрохирургическое отделение. Водитель с места происшествия скрылся.

Полиция проводит проверку.