Мужчина попал в больницу после ДТП на брянской трассе

Мужчина попал в больницу после столкновения двух машин на брянской трассе. Об этом сообщили в региональной Госавтоинспекции.

На 28 км автодороги «Украина — Суземка» в Трубчевском районе произошла авария. 28-летний водитель за рулём «ВАЗ» при обгоне врезался в автомобиль Volvo. 69-летний мужчина на иномарке ехал на встречу отечественной легковушке.

Водитель«ВАЗа» с различными травмами попал в больницу. Полиция проводит проверку по факту дорожно-транспортного происшествия.