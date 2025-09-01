Город32

Мужчина пострадал на пожаре в Сельцо

2025, 01 сентября 10:46 Происшествия
Мужчина пострадал на пожаре в Сельцо
Мужчина получил ожоги на пожаре в жилом доме в Сельцо. Об этом сообщили в региональном МЧС.  

 

Информация о пожаре в городском округа Сельцо поступила в оперативную дежурную смену спасательного ведомства днём 30 августа. На улице Красноармейская загорелся частный жилой дом. 

Тушить огонь прибыл пять единиц пожарной техники. Спасатели более получаса ликвидировали возгорание. 

На пожаре пострадал человек. Мужчину с ожогами отвезли в больницу.

