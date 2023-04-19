Мужчина пострадал на пожаре в Жуковском районе

Мужчина получил травмы на пожаре в жилом доме в Жуковском районе. Об этом сообщили в региональном МЧС.

Около четырех часов утра в спасательное ведомство сообщили о пожаре в Жуковском муниципальном округе. В посёлке Красный Бор на улице Садовая загорелся жилой дом.

Три пожарных расчета больше часа боролись с огнём. Травмы получил мужчина. Причине возгорания выяснят специалисты.