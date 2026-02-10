Брянские легкоатлеты завоевали 20 медалей всероссийских соревнований

2026, 10 февраля 09:02

Брянские легкоатлеты завоевали 20 медалей всероссийских соревнований в Орле. Об этом сообщили в региональном департаменте физкультуры и спорта.

В городе Орёл прошли всероссийские соревнования по лёгкой атлетике на призы Заслуженного мастера спорта СССР Валентины Тихомировой. В манеже училища олимпийского резерва выступили 537 спортсменов из 21 региона. Легкоатлеты состязались в беге, прыжках в длину, высоту и тройном прыжке.

Брянскую область успешно представили воспитанники спортшкол им. В.Д.Самотесова, «Луч» имени В. Фридзона и Брянского района. Легкоатлеты завоевали две золотых, 11 серебряных и семь бронзовых медалей.