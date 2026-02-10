Сейчас в Брянске О проекте Персональные данные Правовая информация Рекламодателям
Go32
Здоровье

Брянские легкоатлеты завоевали 20 медалей всероссийских соревнований

2026, 10 февраля 09:02
Брянские легкоатлеты завоевали 20 медалей всероссийских соревнований
Источник фото

Брянские легкоатлеты завоевали 20 медалей всероссийских соревнований в Орле. Об этом сообщили в региональном департаменте физкультуры и спорта. 

 

В городе Орёл прошли всероссийские соревнования по лёгкой атлетике на призы Заслуженного мастера спорта СССР Валентины Тихомировой. В манеже училища олимпийского резерва выступили 537 спортсменов из 21 региона. Легкоатлеты состязались в беге, прыжках в длину, высоту и тройном прыжке.

Брянскую область успешно представили воспитанники спортшкол им. В.Д.Самотесова, «Луч» имени В. Фридзона и Брянского района. Легкоатлеты завоевали две золотых, 11 серебряных и семь бронзовых медалей.

Метки:

Читайте также

Жителя Белых Берегов ждёт суд за передачу своей банковской карты мошенникам
10 февраля 15:04
Жителя Белых Берегов ждёт суд за передачу своей банковской карты мошенникам
Полицейские по горячим следам задержали грабителя в Новозыбкове
10 февраля 14:35
Полицейские по горячим следам задержали грабителя в Новозыбкове
Юные брянские самбисты привезли 14 наград из Калужской области
10 февраля 13:31
Юные брянские самбисты привезли 14 наград из Калужской области

Самое читаемое

Рубрики

Популярные теги

Брянская область (14146) брянск (6784) ДТП (2672) ГИБДД (2201) прокуратура (2025) уголовное дело (1980) Александр Богомаз (1820) суд (1785) авария (1630) мчс (1487) коронавирус (1272) умвд (1029)