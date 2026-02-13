Брянский суд вынес приговор по уголовному делу о гибели осужденного

2026, 13 февраля 14:38

Брянский суд вынес приговор по уголовному делу о гибели осужденного из-за нарушения правил безопасности при ведении работ. Об этом сообщили в региональном следственном комитете.

Брянский суд вынес приговор по уголовному делу о нарушении правил безопасности при ведении работ, повлекшем смерть человека. На скамье подсудимых оказался житель посёлка Локоть, ранее занимавший должность главного инженера исправительного учреждения региона.

Днём 31 августа 2024 года фигурант допустил осужденных к проведению земляных работ для очистки подземного трубопровода канализационно-насосной станции колонии от провалившегося грунта. Средствами индивидуальной защиты он их не обеспечил, инструктажей по охране труда не провёл. На дне ямы глубиной свыше 2,7 метра произошёл обвал грунта на одного из осужденных. Мужчина погиб.

Суд приговорил виновного к условному лишению свободы.