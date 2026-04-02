Мужчина пострадали при столкновении двух автомобилей в Севске. Об этом сообщили в регионом ГИБДД.
Утром во вторник, 31 марта, в районе дома №66 по улице Тургенева в городе Севске произошло дорожно-транспортное происшествие. 26-летний водитель не справился с управлением автомобиля Volkswagen при обгоне «УАЗа». Транспортные средства столкнулись на встречной полосе.
64-летний водитель «УАЗа» получил тяжёлые травмы. Мужчину госпитализировали.
На водителя иномарки инспекторы составили административный материал.