Мужчина сломал руку в ДТП на брянской трассе

Авария произошла на 8 км автодороги «Дятьково-Бытошь-Будочка» в Дятьковском районе. 28-летний водитель на Mercedes-Benz при обгоне не справился с управлением. Иномарка съехала на обочину и перевернулась.

Начальник Московской железной дороги Валерий Танаев подвел итоги работы в 2022 году В 2022 году на МЖД отправлено свыше 726 млн пассажиров. Из них в пригородном сообщении – более 700 млн, что на 5,5 % выше показателей 2021 года, в дальнем – около 25 млн пассажиров – это на 18,5% больше. Погрузка составила 67,7 млн тонн. При этом ведётся постоянная и непрерывная работа по привлечению новых клиентов,

Погрузка на ж/д в Смоленской области составила более 2,6 млн тонн в 2022 г. Погрузка на железной дороге в Смоленской области составила более 2,6 млн тонн в 2022 году, сообщает служба корпоративных коммуникаций МЖД. В 2022 году погрузка на сети ОАО «РЖД» в Смоленской области составила более 2,6 млн тонн, что на 10% меньше, чем за предыдущий год. За 2022 год погружено: химических и минеральных удобрений – 1,7 млн