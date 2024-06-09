Мужчинам погиб под колёсам иномарки в Брянске

Мужчину, переходившего дорогу в неположенном месте, насмерть сбила машина в Брянске. О происшествии сообщили в городском отделе ГИБДД.

В районе дома 156 Б по проспекту Московскому в Брянске произошло ДТП. 29-летний водитель на HYUNDAI CRETA сбил пешехода. Мужчина переходил проезжую часть в неположенном месте. Хотя в 50-и метрах был до регулируемый пешеходный переход.

Неустановленный мужчина в возрасте около 50 лет умер от полученных травм до приезда бригады скорой медицинской помощи.

По факту аварии полиция проводит проверку.