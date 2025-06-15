Мужчину и девочку сбила машина в Выгоничском районе. Об этом сообщили в региональной Госавтоинспекции.

В Выгоничском районе на 17-м км федеральной автомобильной дороги А-240 «Брянск-Новозыбков — граница с республикой Беларусь» накануне произошла авария. 68-летний водитель за рулём автомобиля LADA Vesta сбил 44-летнего мужчину и четырёхлетнюю девочку. Пешеходы пересекали проезжую часть по нерегулируемому переходу. Мужчина и ребёнок получили травмы. После оказания помощи пострадавших направили на амбулаторное лечение.

По предварительной версии водитель отвлёкся на телефон и не заметил пешеходов.Инспекторы составили на него административные материалы.