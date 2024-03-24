Мужчину сбила легковушка в Клетне

42-летний мужчина попал в больницу с травмами после аварии в Клетне. О происшествии сообщили в региональной Госавтоинспекции.

Авария произошла на улице Заозерной в посёлке Клетня. 68-летний водитель за рулём Chevrolet Niva сбил 42-летнего пешехода. Мужчина в темной одежде шёл по краю проезжей части навстречу машине.

Пешеход с травмой живота, ссадинами лица и переломом бедра попал в больницу. Находился ли пострадавший под влиянием опьяняющих веществ выяснит экспертиза.

Полиция проводит проверку по факту аварии.