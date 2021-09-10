На 22-летнего виновника гибели пожилого водителя «Оки» под Унечей завели уголовное дело

ДТП произошло утром 1 сентября на 1-м километре дороги Унеча – Сураж. 22-летний воитель Kia Rio разговорился с пассажиром, выехал на встречную полосу и врезался в «Оку». 73-летний водитель «Оки» погиб на месте.

На отдых по путёвке Как в регионе прошла летняя оздоровительная кампания? На календаре – сентябрь, и дети после отдыха вернулись к учёбе. Во время прошедших школьных каникул сотни юных смолян смогли отдохнуть в лагерях и санаториях, поправить своё здоровье, с пользой провести время и получить приятные впечатления. В Смоленске подвели итоги детской летней оздоровительной кампании. Это стало ключевым вопросом

Культурный повод С 1 сентября на Смоленщине, как и в целом по всей стране, стартовал федеральный проект «Пушкинская карта», нацеленный на популяризацию культурных мероприятий среди молодёжи. В рамках проекта парни и девушки от 14 до 22 лет имеют возможность получить виртуальную «Пушкинскую карту» номиналом в 3 тысячи рублей, благодаря которой они могут культурно проводить свой досуг –

Большие проекты – малым городам Стали известны итоги V Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях, который позволяет благоустраивать населённые пункты страны за счёт федеральных средств. По результатам конкурса два города Смоленщины – Демидов и Сафоново – стали победителями. Хорошей новостью со смолянами поделился губернатор Алексей Островский на своей страничке в соцсетях. Он

Горькая доля В России растет число людей, употребляющих алкоголь. По данным статистики, Россия входит в число 10 стран с наибольшим употреблением спиртного. Однако специалисты полагают, что эти цифры не отражают реальной ситуации и настоящие показатели гораздо выше. Небольшая деревня в Смоленской области. Сворачиваем с узкой улочки в частный сектор. Останавливаемся около массивного зеленого забора. Сквозь бурьян на

Горькая доля. В России растет число людей, употребляющих алкоголь По данным статистики, Россия входит в число 10 стран с наибольшим употреблением спиртного. Однако специалисты полагают, что эти цифры не отражают реальной ситуации и настоящие показатели гораздо выше. Небольшая деревня в Смоленской области. Сворачиваем с узкой улочки в частный сектор. Останавливаемся около массивного зеленого забора. Сквозь бурьян на участке едва просматривается строение цвета неба. –