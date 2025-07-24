На Брянщине ищут пропавшего 91-летнего Ивана Бикмаева
91-летний Иван Бикмаев пропал 22 июля в Людиновском районе. Поиски пенсионера ведутся в Брянской области, где он тоже может находиться.
Приметы мужчины по обновленной ориентировке поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт»: рост — 165 см., худощавого телосложения, волосы седые, глаза голубые.
Сообщить любую информацию о местонахождении пропавшего можно по телефону горячей линии 8 800 700-54-52.
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