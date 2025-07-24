На Брянщине ищут пропавшего 91-летнего Ивана Бикмаева

91-летний Иван Бикмаев пропал 22 июля в Людиновском районе. Поиски пенсионера ведутся в Брянской области, где он тоже может находиться.

Приметы мужчины по обновленной ориентировке поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт»: рост — 165 см., худощавого телосложения, волосы седые, глаза голубые.

Сообщить любую информацию о местонахождении пропавшего можно по телефону горячей линии 8 800 700-54-52.