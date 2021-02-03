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На Брянщине нарушитель возместил ущерб, причиненный землям, в 117,6 тысяч

2021, 03 февраля 12:08 Происшествия
На Брянщине нарушитель возместил ущерб, причиненный землям, в 117,6 тысяч
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В октябре 2018 года Управление Россельхознадзора по Брянской области обнаружили незаконные работы по добыче песка на землях сельскохозяйственного назначения, расположенных вблизи населенного пункта Теплое Карачевского района.

Работы, связанные с нарушением плодородного слоя почвы, осуществлялись ОАО «Железнодорожник». Экспертиза установила механическое разрушение плодородного слоя почвы на площади 2636 кв. м.

В июле 2019 года Брянский районный суд признал ОАО «Железнодорожник» виновным и назначил ему штраф в 40 тысяч рублей.

Однако, Управление обратилось в Арбитражный суд с иском к ОАО «Железнодорожник» о возмещении вреда из-за значительного ущерба экологии. Суд постановил взыскать с ОАО «Железнодорожник» 117,6 тысяч рублей.

В январе 2021 года деньги в полном объеме поступили в бюджет Карачевского муниципального района.

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