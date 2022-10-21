На Брянщине полиция возбудила дело на воровского авторитета

Следственная часть СУ УМВД по Брянской области расследует уголовное дело в отношении 45-летнего уроженца Дятьковского района, которому инкриминирует принадлежность к высшей воровской иерархии.

Как сообщает МВД Медиа, доказательства вины фигуранта собраны с привлечением специалистов УФСИН.

По версии следствия, он был принят в ряды элиты преступного мира в июле 2020 года.

После «коронации» подозреваемый получил право собирать деньги и взыскивать долги на поддержку отдельных представителей криминальной элиты и общей массы заключенных в колониях региона, разрешать спорные вопросы в криминальной и околокриминальной среде, участвовать в «сходках» представителей высшей преступной иерархии, где те делят сферы влияния.

Пока идет следствие, фигурант дела находится в СИЗО.