Водитель получил травмы в ДТП на трассе в Климовском районе

2026, 29 сентября 10:39

Водитель получил травмы в ДТП на трассе в Климовском районе накануне. Об этом сообщили в региональном ГИБДД.

Авария произошла утром 28 сентября на 39-м километре автомобильной дороги регионального значения «Смотрова Буда – Велижская Топаль – Климово» в Климовском районе. 38-летний мужчина не справился с управлением автомобиля LADA Vesta. Легковушка съехала в кювет и перевернулась.

Водитель получил тяжёлые травмы. Мужчину доставили в больницу.

По факту дорожно-транспортного происшествия полицейские проводят проверку.