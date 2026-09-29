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ДТП

Водитель получил травмы в ДТП на трассе в Климовском районе

2026, 29 сентября 10:39
Водитель получил травмы в ДТП на трассе в Климовском районе
Источник фото

Водитель получил травмы в ДТП на трассе в Климовском районе накануне. Об этом сообщили в региональном ГИБДД. 

 

Авария произошла утром 28 сентября на 39-м километре автомобильной дороги регионального значения «Смотрова Буда – Велижская Топаль – Климово» в Климовском районе. 38-летний мужчина не справился с управлением автомобиля LADA Vesta. Легковушка съехала в кювет и перевернулась.

Водитель получил  тяжёлые травмы. Мужчину доставили в больницу.

По факту дорожно-транспортного происшествия полицейские проводят проверку.

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