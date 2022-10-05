На брянской трассе погиб велосипедист

Водитель без прав насмерть сбил велосипедиста в Карачаевском районе.

Авария произошла на 5 км автодороги «Карачев – Емельянова». По информации региональной Госавтоинспекции, 24-летний водитель на Ford Mondeo на встречной полосе сбил 34-летнего велосипедиста. От полученных травм мужчина умер на месте.

Инспекторы выяснили, что водитель иномарки ранее трижды привлекался к уголовной ответственности за пьяное вождение и по решению суда лишен прав.

По факту ДТП полицейские проводят проверку.