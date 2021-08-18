Над Брянском проходит грозовой фронт

Горожане жалуются на отсутствие электричества.

18 июля на Брянск вслед за Москвой обрушился ураган. В среду вечером в областном центре разразилась гроза, выпало большое количество осадков. Горожане делятся фото и видео в соцсетях.

Также они сообщают об аварийных отключения электричества. «В Советском на Кремнии ни одного фонаря не горит», – пишут они.

По данным Гидрометцентра России, сильный дождь с грозой и усилением ветра ожидается в Брянской области и 19 августа.