На Почтовой в Брянске водитель влетел в дерево, объезжая ремонт дороги (ВИДЕО)

«Водитель жив – машина нет», – сообщают очевидцы.

В Брянске сняли на видео момент столкновения легковой машины с деревом.

Авария произошла на улице Почтовой в Бежицком районе, сообщают в соцсетях очевидцы.

На опубликованной записи камеры видеорегистратора видно, что водитель легкового автомобиля пошел на обгон, выехал на встречную полосу и, заметив пластиковый ограничитель на месте дорожного ремонта, попытался объехать его по левой обочине, не снижая скорости. В результате автомобилист не справился с управлением и врезался в дерево.

«Водитель жив – машина нет», – рассказал автор записи.

Информации о пострадавших пока не поступало.