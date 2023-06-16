На пожаре в Брянске погибла кошка

На пожаре в квартире многоэтажки в Брянске погибла кошка. Об этом сообщили в городской администрации.

В доме №32а по улице Советской в Советском районе города Брянска 15 июня произшёл пожар. Огонь повредил две квартиры на 4-м и 5-м этажах и уничтожил имущество.

Пострадавших среди жильцов нет, но погибла кошка. Причину пожара установят эксперты. Жильцам пострадавших квартир предложили переселиться в маневренный фонд, уточнили в горадминистрации.