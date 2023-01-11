На пожаре в Дятьково погиб человек

В Дятьково при пожаре в жилом доме погиб человек. Об этом сообщили в региональном МЧС.

Утром 11 января в спасательное ведомство сообщили о пожаре в городе Дятьково. На улице Коммунистической загорелся жилой дом.

Прибывшие на происшествия два пожарных расчета справились с огнём за час. Из горящего дома спасатели вытащили человека и передали медикам. Еще одного мужчину спасти не удалось.

Причину пожара выяснят специалисты.