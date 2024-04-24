На пожаре в Комаричском районе пострадал человек

На пожаре в жилом доме в Комаричском районе пострадал человек. О происшествии сообщили в региональном МЧС.

22 апреля в спасательное ведомства поступила информация о пожаре в посёлке Лопандино Комаричского района. На улице Октябрьская загорелся жилой дом.

На происшествие прибыли спасатели на трёх автоцистернах. Они справились с огнём за час.

На пожаре пострадал человек. Причину возгорания выяснят эксперты.