На пожаре в Севске пострадал человек

На пожаре жилом доме в Севске пострадал человек. Об этом сообщили в региональном МЧС.

В спасательное ведомство поступила информация о пожаре в городе Севске. На улице Трудовая загорелся частный жилой дом.

Прибывшие на вызов два отделения на пожарных автоцистернах справились с огнем за полчаса. На пожаре пострадал человек.

Причины возгорания выясняют специалисты.