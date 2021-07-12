На стройке в старом аэропорту Брянска нашли авиабомбу

50-килограммовая бомба находилась в центре города со времен Великой Отечественной войны.

Утром 12 июля на улице Войстроченко в Советском районе Брянска обнаружили 50-килограммовую авиабомбу. Как сообщает региональное ГУ МЧС, на взрывоопасный предмет времен Великой Отечественной войны наткнулись рабочие при проведении строительных работ.

На место ЧП прибыла группа специальных работ поисково-спасательного отряда Брянского пожарно-спасательного центра. Бомбу изъяли в 9.45. В 11.30 ее уничтожили на специальном полигоне.

Улица Войстроченко находится в центре территории бывшего аэропорта Брянска. Во время Великой Отечественной войны взлетно-посадочную полосу модернизировали для военных целей. Точное количество хранившихся там боеприпасов неизвестно, но с каждым годом число таких находок меньше не становится, отметили в МЧС.

В январе 2021 года при проведении строительных работ на улице Войстроченко обнаружили 17 авиабомб – все они благополучно обезврежены.