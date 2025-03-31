На трассе в Рогнединском районе фургон съехал с дороги. Об этом сообщили в региональной Госавтоинспекции.

Накануне днём в Рогнединском районе на 13-м км автомобильной дороги «Брянск – Смоленск» – Дубровка – Рогнедино произошла авария. 35-летний водитель не справился с управлением автомобиля «УАЗ-39629». Фургон съехал с дороги. врезался в дерево и опрокинулся

Водитель погиб на месте до приезда бригады скорой медицинской помощи. Он пренебрёг ремнём безопасности. Полиция проводит проверку.