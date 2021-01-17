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На улице Кирова в Брянске горел двухполовинный жилой дом

2021, 17 января 13:47 Происшествия
На улице Кирова в Брянске горел двухполовинный жилой дом
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17 января в 11:33 на улице Кирова в Бежицком районе Брянска произошел пожар, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Брянской области.

К месту вызова выехали 5 пожарных машин. По всей площади горел двухполовинный жилой дом (10х12).

В 11:57 пожар был локализован, а в 12:09 ликвидирован. К счастью, травмированных нет. Причину возгорания устанавливают специалисты.

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