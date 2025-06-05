Начальник брянской почты похитила почти 300 тысяч рублей из кассы

Начальник брянской почты получила условное наказание за хищение почти 300 тысяч рублей из кассы. Об этом сообщили в региональном следственном комитете.

Брянский суд вынес приговор по уголовному делу о присвоении денег с использованием служебного положения. На скамье подсудимых оказалась жительница Климовского района.

В 2023 году начальник отделения почтовой связи Климовского района похитила из кассы отделения почтовой связи выручку, полученные от реализации товаров и услуг. Деньги она потратила на оплату своих коммунальных услуг и погашения кредита.

Ущерб превысил 290 тысяч рублей. Фигурантка вернула 155 тысяч рублей. Суд назначил виновной условное наказание.