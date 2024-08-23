Напавшего на кондуктора брянского автобуса мужчину задержала полиция

Мужчину, напавшего на кондуктора и разбившего стёкла в автобусе, задержали полицейские. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

Накануне в районе остановки «Поликлиника БАЗ» Брянска произошел неприятный инцидент. Нетрезвый мужчина отказался платить за проезд в автобусе №31. На просьбу кондуктора мужчина отреагировал неадекватно. Он ударил женщину по лицу. а затем разбил бутылкой стекло в передней двери автобуса.

На происшествие оперативно прибыли сотрудники полиции и скорой медицинской помощи. Пассажира правоохранители задержали.

Пострадавшая женщина от медицинской помощи отказалась и вернулась на работу.