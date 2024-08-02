Напавшего с вилами на полицейского брянца суд отправил на лечение

45-летнего жителя Красной Горы, напавшего с вилами на полицейского, брянский суд отправил на лечение. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Суд Красногорского района рассмотрел уголовное дело о нападении на сотрудника полиции. Приговор выслушал 45-летний житель посёлка Красная Гора.

В августе 2018 года в дом фигуранта, страдающего хроническим психическим расстройством, пришёл сотрудник полиции. Его вызвала мать обвиняемого, которой он угрожал убийством. Мужчина с вилами в руках набросился на полицейского. Страж порядка применил оружие. Фигуранта доставили в больницу, из которой он сбежал и долго скрывался.

В 2024 году мужчину задержали. Судебно-психиатрическая экспертиза выявила,что мужчина из-за заболевания не мог осознавать опасность своих действий.

Суд освободил виновного от уголовной ответственности и отправил на лечение в психиатрическую клинику.