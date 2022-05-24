Наркокурьера из Клинцов приговорили к девяти годам колонии

Подозреваемый сделал три «закладки».

Суд рассмотрел уголовное дело о незаконном сбыте наркотиков в отношении 23-летнего уроженца города Клинцы. Ранее он уже был судим за аналогичное преступление.

По версии следствия, фигурант через мессенджер договорился с неизвестным сбывать наркотики. Он получил партию запрещённого вещества и сделал не менее трёх «закладок» в Клинцах.

Молодого человека задержали полицейские. 2,383 грамма стражи порядка изъяли.

Суд приговорил виновного к девяти годам в колонии строгого режима. Приговор не вступил в законную силу.