Свыше 85 граммов заперщённых веществ изъяли у наркокурьера полицейские в Брянске. Об этом сообщили в региональном УМВД.
Сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков отдела полиции задержали 20-летнего жителя городу Брянску. Парня подозревают к сбыту запрещённых веществ. По указанию кураторов он делал «закладки» на территории областного центра.
При личном досмотре задержанного и при обыске в его жилище правоохранители обнаружили более 85 граммов синтетического наркотика. Запрещённые вещества изъяли.
Возбуждены уголовные дела. Фигурант ждёт суда под стражей.