Наркокурьера задержали полицейские в Брянске

2026, 09 апреля 09:51

Свыше 85 граммов заперщённых веществ изъяли у наркокурьера полицейские в Брянске. Об этом сообщили в региональном УМВД.

Сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков отдела полиции задержали 20-летнего жителя городу Брянску. Парня подозревают к сбыту запрещённых веществ. По указанию кураторов он делал «закладки» на территории областного центра.

При личном досмотре задержанного и при обыске в его жилище правоохранители обнаружили более 85 граммов синтетического наркотика. Запрещённые вещества изъяли.

Возбуждены уголовные дела. Фигурант ждёт суда под стражей.