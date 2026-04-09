Криминал

Наркокурьера задержали полицейские в Брянске

2026, 09 апреля 09:51
Свыше 85 граммов заперщённых веществ изъяли у наркокурьера полицейские в Брянске. Об этом сообщили в региональном УМВД. 

 

Сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков отдела полиции задержали 20-летнего жителя городу Брянску. Парня подозревают к сбыту запрещённых веществ. По указанию кураторов он  делал «закладки» на территории областного центра.

При личном досмотре задержанного и при обыске в его жилище правоохранители обнаружили более 85 граммов синтетического наркотика. Запрещённые вещества изъяли. 

Возбуждены уголовные дела. Фигурант ждёт суда под стражей.

