Мост через реку Московка в Клинцах отремонтируют по нацпроекту

2026, 09 апреля 10:51

Мост через реку Московка в Клинцах отремонтируют по нацпроекту. Об этом сообщили в региональном управлении автодорог.

В план ремонта по национальному проекту «Инфраструктура для жизни» в 2026 году вошёл мост через реку Московка на улице Ногина в городе Клинцы. Сооружение , протяжённостью более 40 метров будут обновлять в несколько этапов. Ремонт завершат в 2027 году.

Специалисты отремонтируют опоры, проведут устройство пролётных строений и мостового полотна. На дорогу уложат новый асфальт. Также рабочие обновят подходы к мосту, водоочистные сооружения и лестничные сходы. Освещать проезжую часть будут новые фонари со светодиодными светильниками. Старое железобетонное ограждение заменят на современное металлическое. Для пешеходов сделают тротуары и новое перильное ограждение на мосту. В завершении ремонта подрядчик установит новые дорожные знаки и нанесёт разметку.