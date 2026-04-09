Подозреваемого в грабеже по горячим следам задержали стражи порядка в Клинцах

2026, 09 апреля 10:15

Подозреваемого в грабеже по горячим следам задержали стражи порядка в Клинцах. Об этом сообщили в региональном УМВД.

В полицию обратились сотрудники магазина самообслуживания в городе Клинцы. Один из посетителей взял с прилавка колбасу и сыр, а затем убежал из торгового зала, не оплатив покупки. Догнать молодого человека работники не смогли. Ущерб превысил 4000 рублей.

Полицейские по горячим следам задержали подозреваемого. 19-летний житель города ранее закон не нарушал. Похищенные товары стражи порядка у него изъяли.

Возбуждено уголовное дело по статье «Грабёж».