Криминал

Подозреваемого в грабеже по горячим следам задержали стражи порядка в Клинцах

2026, 09 апреля 10:15
Подозреваемого в грабеже по горячим следам задержали стражи порядка в Клинцах. Об этом сообщили в региональном УМВД. 

 

В полицию обратились сотрудники магазина самообслуживания в городе Клинцы. Один из посетителей взял с прилавка колбасу и сыр, а затем убежал из торгового зала, не оплатив покупки. Догнать молодого человека работники не смогли. Ущерб превысил 4000 рублей.

Полицейские по горячим следам задержали подозреваемого.  19-летний житель города ранее закон не нарушал. Похищенные товары стражи порядка у него изъяли. 

Возбуждено уголовное дело по статье «Грабёж».

Читайте также

Брянец проведёт в колонии девять лет за убийство соседа по общежитию
09 апреля 11:21
Брянец проведёт в колонии девять лет за убийство соседа по общежитию
Мост через реку Московка в Клинцах отремонтируют по нацпроекту
09 апреля 10:51
Мост через реку Московка в Клинцах отремонтируют по нацпроекту
Наркокурьера задержали полицейские в Брянске
09 апреля 09:51
Наркокурьера задержали полицейские в Брянске

