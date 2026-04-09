Брянец проведёт в колонии девять лет за убийство соседа по общежитию

2026, 09 апреля 11:21

Брянец проведёт в колонии девять лет за убийство соседа по общежитию. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Бежицкий районный суд города Брянска рассмотрел уголовное делу о причинении смертельных травм мужчине и краже из магазина. Приговор выслушал 38-летний житель областного центра.

Ночью 19 ноября прошлого года в общежитии на улице Ульянова в Брянске пьяный фигурант поссорился с 43-летним соседом по комнате. Потурнепшиц получил не менее 20 ударов руками и ногами по различным частям тела. От полученных травм мужчина умер.

Правоохранители выяснили, что ранее обвиняемый из сетевого магазин похитил продукты на более чем 11 тысяч рублей.

Суд приговорил виновного к девяти с половиной годам в колонии строгого режима. В пользу брата погибшего с мужчин взыскан один миллион рублей.

Решение не вступило в законную силу.