Происшествия

Брянец проведёт в колонии девять лет за убийство соседа по общежитию

2026, 09 апреля 11:21
Брянец проведёт в колонии девять лет за убийство соседа по общежитию
Брянец проведёт в колонии девять лет за убийство соседа по общежитию. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

 

Бежицкий районный суд города Брянска рассмотрел уголовное делу о причинении смертельных травм мужчине и краже из магазина. Приговор выслушал 38-летний житель областного центра. 

Ночью 19 ноября прошлого года в общежитии на улице Ульянова в Брянске пьяный фигурант поссорился с 43-летним соседом по комнате. Потурнепшиц получил не менее 20 ударов руками и ногами по различным частям тела. От полученных травм мужчина умер.

Правоохранители выяснили, что ранее обвиняемый из сетевого магазин похитил продукты на более чем 11 тысяч рублей. 

Суд приговорил виновного к девяти с половиной годам в колонии строгого режима. В пользу брата погибшего с мужчин взыскан один миллион рублей.

Решение не вступило в законную силу.

Брянская область (14776) брянск (6896) ДТП (2717) ГИБДД (2260) прокуратура (2077) уголовное дело (2033) Александр Богомаз (1949) суд (1787) авария (1647) мчс (1520) коронавирус (1272) умвд (1057)